‘2 maç kazananın kendini şampiyon ilan etmesi…’

Özelikle iç sahada oynadıkları maçlarda kaybettikleri çok basit puanlar olduğunu ifade eden Üzülmez, “Bunlar bizi üzüyor. Genele baktığımız süre zirvedeyiz. Özellikle son oynadığımız Adanaspor maçında bize karşısında fazla bambaşka motivasyon içerisinde olan takımlar var. Her şeye karşın kazanmamız gereken maçlardı bu maçlar. Deplasmandaki başarımızı iç saha maçlarında gösteremedik. Oyuncularımız da acıklı. İç saha maçlarındaki puan kayıplarından dolayı onlar da azıcık mantalite anlamında yorgun olmaya başladılar.” değerlendirmesinde bulundu.

Üzülmez, ulusal maç arasının kendileri için çok manâlı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Ulusal maç arasında bu mantaliteyi ortadan bir şekilde kaldırıp İstanbulspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Güç bir lig. Ben kendi takımımla ilgili tekrar tekrar öz eleştiride bulundum fakat çok fazla polemik de yaratmak istemiyorum. İki maç kazanan takımların kendilerini şampiyon ilan etmesi, en iyi futbolu kendilerinin oynadığını söylemesi açık konuşmak gerekirse bizleri üzüyor. Biz her rakibimize hürmet duyduk. Kendi içimizde en iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesi ve anlayışı içerisinde şimdiye değin getirdik. Türkiye’de son 13 maçta bir yenilgi bölge üç takım var. Bunlardan birisi de Çaykur Rizespor’dur. Biz başarılı olmamıza rağmen mütevazı bir şekilde önümüze bakmaya çalışıyoruz.”

Her şeye rağmen Çaykur Rizespor’un hedeflerinin belirlenmiş olduğunu kaydeden Üzülmez, “Bu hedefler doğrultusunda sonuca ulaşacağız. Kalan altı haftada en iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesi içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. derhal zirvedeyiz. Sezon sonunda bu takım ligi zirvede bitirecektir.” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’e sürpriz takımların çıkacağını savunan Üzülmez, şunları kaydetti:

“Zirveler soğuk ve rüzgarlıdır. Şu an zirvedeyiz. Eğer o soğuk ve rüzgarlı zirvede sağlam durmazsak ve kendimize inanıp güvenmezsek bezginlik yaşarız. Alttan gelen takımların da çok avantajlı olduğunu geçmiş dönemlerde ve yıllardaki yarışın içerisinde olan kişiler bilir. Geriden gelenler avantajlı olabilir. Biz o avantajı kimseye vermeyeceğiz. Biz buraya gelirken hak ederek ve inanarak geldik. Zirveye göz koyan takımlar var. Bu lig sezon ardına kadar 4-5 ekip içerisinde gidip gelecektir.”

Üzülmez, Süper Lig’e çıkacak takımların 62-63 puanını öyle geçemeyeceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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