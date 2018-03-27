19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı’nın aday kadrosu belli oldu

19 Yaş Altı Futsal Ulusal Takımı’nın Moldova ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu belirlenmiş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 4 ve 5 Nisan’da Moldova ile Kocaeli’de oluşturacağı hazırlık maçları için kadroya eğlence edilen oyuncuların 1 Nisan Pazar günü bir araya geleceği belirtildi.

UEFA’nın organizasyonlarına bulunma için kurulan 19 Yaş Altı Futsal Ulusal Takımı’nın, birincil maçlarını da Moldova aleyhinde oynayacağı kaydedildi.

Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki ulusal takımın aday kadrosuna şu isimler çağrıldı:

Kaleciler: Övünç Güney (Medipol Başakşehir), Recep Taş (Arnavutköy Belediyespor), Yılmaz Türker (Bursaspor)

Sıkı Savunma: Alpcan Sülün (Medipol Başakşehir), Berkay Arslan, Mustafa Acar (Antalyaspor), Muhammed Yusuf Aygün (Beşiktaş), Yusuf Emre Alyaprak (Adana Demirspor)

Orta saha: Berkay Can, Cenk Şüphe (Beşiktaş), Cenk Keyifli (Antalyaspor) Muhammed Furkan Özhan (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor), Sefa Çollak (Medipol Başakşehir)

Forvet: Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Egemen Baysal (Medipol Başakşehir), Fuat Bavuk (Ümraniyespor).

Tarih: 27.03.2018 16:08

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Kaynak: www.ajansspor.com

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