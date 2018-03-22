12-1’lik maça flaş iddia! Türk hakem yönetmişti

Malta’nın o dönem teknik direktörü Scerri ve futbolcular Bussutil, Fabri ve Demanuele, İspanya’nın 12-1 biten maçta doping yaptığını ve kendilerine ilaç verdiklerini bahis etti.

”LİMONUN İÇİNE ILAÇ KOYMUŞLAR”

Bir televizyon kanalına konuşan futbolcular ve teknik direktör, ”İspanyolların o maçta sıradışı bir enerjisi vardı. Maç esnasında da ağzıma fena tatlar geldi. Maç öncesi soyunma odamıza bir adam gelmişti ve limon vermişti. Limona ilaç karıştırmışlar. Onu yedikten sonra sarhoş gibi hissettim. Güya bütün gece her tarafında partideymiş gibiydik” sözlerini kullandı.

”HEPİNİZ LİMONU MU YEDİNİZ?”

12-1 biten maçta İspanya’nın kaptanı olan Jose Antonio Camacho ise iddialar aleyhinde ”Hepsi oturmuş aynı şeyi söylüyor. Bir adam gelmiş, limon vermiş… Hepiniz mi limonu yediniz? Bana bu çok çılgınca geliyor. Almasaydınız o zaman. Bu söylenenler fazla anlamsızca geliyor.” dedi.

İŞTE 12-1’LİK MAÇIN ÖZETİ:

TÜRK HAKEM YÖNETMİŞTİ

Türk hakem Erkan Göksel’in yönettiği Sevilla’da oynanan maçta İspanya, Malta’yı 12-1 mağlup ederek 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılım vizesini almayı başarmıştı.

İspanyol spor gazetesi Marca, İspanya’nın Malta’yı 12-1 yendiği, 21 Aralık 1983 tarihinde oynanan karşılaşmayı idare eden Türk hakem Erkan Göksel’le 2008 yılında bir röportajı yayınlamıştı.

“O GÜN İSPANYA – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İÇİN FAZLA ŞEY YAPTIM”

Marca gazetesinde yer alan röportajda, eski Türk hakem Göksel, 12-1 İspanya’nın üstünlüğüyle biten maçı gurur ve iyi anılarla hatırladığını belirterek, “O gün İspanya-Türkiye ilişkileri için fazla şey yaptım” demişti.

‘Bana kemer armağan etmek istediler’

İspanya’nın, Malta karşı aldığı farklı galibiyetle Hollanda’yı geride bırakarak 1984 Avrupa Kupası’na katılmasını sağladığı maçı idare eden Göksel, maç ardından bulunduğu arabanın önünü kesen İspanyollar’ın neşelerine kendisinin de ortak olmasını istediklerini anlattı. Maçtan sonraki gün girdiği bir İspanyol mağazasının sahibinin kendisini tanıyıp kemer hediye etmek istediğini, oysa kabul etmeyip para ödediğini ifade eden eski Türk hakem, “sonra yemek için beni Türk Konsolosluğu’na götürdüler. Konsolos bana, İspanya-Türkiye ilişkileri için 5 yılda kendisinin yaptığından daha fazlasını benim bir gece de yaptığımı söyledi. Fazla bir insandı” diye konuşmuştu.

11 FARK GEREKİYORDU, 11 FARK OLDU!

Son maça meydana çıkan İspanya, Malta’yı 11 farkla 12-1 yenerken puanını ve averajını Hollanda’yla eşitledi. Hollanda’dan 2 gol fazlası olduğu için de gol üstünlüğüyle grubu lider tamamlayarak Euro 1984’e katılma hakkı elde etti. Malta’yı 12-1 yenerek 1984 Avrupa Kupası’na katılan İspanya, turnuvanın finalinde evsahibi Fransa’ya 2-0 yenilerek 2. olmuştu.

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Kaynak: spor.haber7.com

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