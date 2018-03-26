1 yıldır penaltı kazanamadılar, böyle tiye aldılar

Tam 1 yıldan bu yandan penaltı kazanamayan Ligue 1 ekiplerinden Montpellier, devlete ait Twitter hesabından bu durumu tiye alan bir video paylaştı. Ekip son olarak 18 Mart 2017 tarihinde deplasmanda Bordeaux’ya 5-1 yenildikleri maçta penaltı kazanmış ve topun başına geçen Ryad Boudebouz, penaltıyı gole çevirmişti.——————————-Kaynak: www.fanatik.com.tr——————————-Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







