1 yıldır penaltı kazanamadılar, böyle tiye aldılar

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Tam 1 yıldan bu yandan penaltı kazanamayan Ligue 1 ekiplerinden Montpellier, devlete ait Twitter hesabından bu durumu tiye alan bir video paylaştı. Ekip son olarak 18 Mart 2017 tarihinde deplasmanda Bordeaux’ya 5-1 yenildikleri maçta penaltı kazanmış ve topun başına geçen Ryad Boudebouz, penaltıyı gole çevirmişti.
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Kaynak: www.fanatik.com.tr
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