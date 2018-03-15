Engin Baytar, tribünleri doldurdu

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Eski ulusal futbolcu Engin Baytar, devre aralarında aktarma olduğu Spor Toto Yöresel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Karadeniz Ereğli Belediyespor formasıyla birincil karşılaşmasına çıktı.

BAL 6. Grup’ta şampiyonluk hesapları yapan Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahasında Keçiören Bağlumspor’u 3-1 yendiği karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna giren Engin’e, Beyçayırı Stadı’nı dolduran taraftarlar sevgi gösterisinde bulunuldu.

Yoğun alaka sebebiyle taraftarların binaların çatılarına çıkarak izlediği maçın bitiş düdüğünün ardından Engin Veteriner, tribünleri dolaşarak taraftarları selamladı.

Engin Baytar, karşılaşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ereğli’de mutlu olduğunu ve futbol oynamayı fazla sevdiğini belirtti.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur