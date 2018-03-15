Dünya Kupası’nın ev sahibi Katar’a olumlu rapor

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2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın Teslimat ve Legacy Üstteki Komitesi, İnşaat ve Ağaç İşçileri Milletlerarası Birliği ile meslek birliğine artan bir şekilde stadyum inşaatlarında devir yapan işçilerin çalışma şartlarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, işçilerin çalışma koşullarının afiyet ve emniyet açısından uluslararası Emekçi Alıştırma Standartlarına uygun olduğu ifade edildi. Yapımı devamlı 4 öbür stadyumda 6 kez şantiye ve konaklama alanlarını denetleyici yetkililer hem şartların daha da iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulundu. Üstteki Komitesi Genel Sekreteri H.E. Hassan Al Thawadi “Şahane bir açılış oldu. İşbirliği işçilerin egzersiz şartlarını daha da iyileştirecek” dedi. İnşaatlar sırasında işçilerin şartlarının iyi olmadığı bahis edilmiş ve bu inşaatlardaki emekçi ölümleri gündeme getirilmişti.

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