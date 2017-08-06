Bu yazımızda futbol camiasının gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusunu sizler için derledik.

Seçimlerimizi yaparken, futbolcuların yeteneklerine, başarılarına, özel yaşantılarına ve içlerindeki futbol aşklarına dikkat ettik.

Biliyoruz sizin de aklınızda bu 10 futbolcudan daha fazlası var, siz de yorumlarınızda bu futbolculardan bahsederek onları bizlere hatırlatabilirsiniz.

Tüm Zamanların En İyi 10 Futbolcusu Listesi

İşte 10’dan geriye doğru saymaya başlıyoruz.

10- Michel Platini

En büyük Fransız oyunculardan biri olan Michel Platini, Nancy, Saint-Étienne ve Juventus’un orta sahalarında görev aldı. 15 yıllık kariyerinin çoğunda bu takımlarda oynadı. 432 maçın üzerinde oynanan Platini 224 gole imza attı. Kulüp kariyerinin en önemli noktası, 1985 yılında Juventus’la birlikte Avrupa kupası kazanmak oldu. 1983, 84 ve 85 yıllarında üç kez üst üste Ballon d’OR ödülünü alan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca, Fransa’nın uluslararası futbolda ilk büyük başarısında rol aldı ve takımı 1984 Avrupa şampiyonasını kazandı bu sırada platini Fransa milli takımının kaptanıydı. 1984 Avrupa Şampiyonası’nın en iyi oyuncusu ilan edildi ve ayrıca en golcü oyuncu ödülüne de sahip oldu. 1988-1992 yılları arasında da Fransa’ya kaptanlık etti. Aktif futbol hayatını tamamladıktan sonra “UEFA” başkanlığı yaptı.

9- Johan Cruyff

Hollandalı futbolcu Cruyff, kuşağının en iyi hücum orta saha oyuncusu oldu ve Beckenbauer gibi, “Cruyff oyunu” da bir devrim yarattı. Ajax Academy’nin ürünü idi ve kariyerinin çoğunu Ajax’ta sürdürdü. 7 kez Hollanda ligi şampiyonluğu yaşadı ve Barcelona kariyerinde 240 maça çıktı 190 gole imza attı, 3 kez Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona’daki zamanı Ajax’la olan zamanı kadar başarılı değildi, ancak Katalan kulübüne getirdiği yenilikler daha sonraki yıllarda kulübün başarıya giden yolunda katkı sağladı.

Kanatlarda veya orta hücum bölgelerinde oynadı. Hollanda için 48 uluslararası maçta 33 gol attı. Kariyerinin son iki sezonunda Hollanda’ya döndü ve Ajax’ın ezeli rakibi Feyenord’ta oynadı.

8- Xavi Hernandez

Bu, bazı okuyucular için sürpriz olabilir, ancak Xavi hem FC Barcelona hem de İspanya milli takımı ile o kadar başarılı oldu ki her zaman en büyük futbolcular listesinde olmayı hak ediyor. 1998’de Barcelona alt yapısına girdi. 2002’de ilk kez Barcelona as takımında forma giymeye başladı. Kariyerinin başında savunma amaçlı bir orta saha oyuncusu olarak görev yapmıştı, ancak maçları kritik paslarıyla, mükemmel şekilde kontrol etme kabiliyeti ve yeteneği onu ön plana çıkarıyordu.

Iniesta ve Messi ile birlikte iyi bir üçlü oluşturdular, daha sonra İspanyol milli takımı tarafından da benimsenen Barselona’nın ünlü tiki taka stiline göre özel olarak hazırlandı. Muhtemelen bu sisteme uyum sağlamasıyla, üstün yeteneği ve zekasıyla tüm zamanların en büyük orta saha oyuncularından biri oldu. Barcelona kariyerinin zirvesindeyken artık sanki eğlenmek için kupaları kazanıyordu, yani kupa kazanmaya o kadar alışmıştı. İşte Xavi’nin kazandığı o kupalar:

İspana La Liga: 8 kez

Copa Del Rey: 3 kez

UEFA Şampiyonlar Ligi: 4 kez

Fifa Dünya Kulüpler Kupası: 2 kez

Avrupa Şampiyonası: 2 kez

Dünya Kupası: 1 kez

7- Alfredo Di Stéfano

Di Stefano, en büyük Real Madrid futbolcularından biri olarak kabul edilir. Real Madrid’te 5 kez üst üste Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve 1950’lerde Real Madrid’in futbol camiasında hâkimiyetini sürdüğü dönemlerde önemli bir rol üstlenmişti. Stefano Arjantin’de dünyaya geldi ve uluslararası futbol hayatını üç milli takım (Arjantin, İspanya, Kolombiya) için oynayarak tamamladı. Her ne kadar 43 maçta 35 gol atmasına rağmen, milli takımlar kariyerinde iyi bir yere varmadı. Çünkü Arjantin 1958 dünya kupasında oynamayı reddetti, İspanya vatandaşlığına kavuştuktan sonra 1958 dünya kupasına katılamayan İspanya milli takımında oynamaya hak kazandı. 1962 Dünya Kupası ön eleme maçlarında oynadı ancak talihsiz bir sakatlık yaşadı ve bu kupada da yer bulamadı.

Ancak Real Madrid ile büyük başarılar yakaladı ve uzaktan attığı gollerle orta sahanın kilit ismi oldu. Real Madrid için sadece 282 maçta 216 gol attı, o zamanlar takımın en skorer ismi oldu. Raul 2005 hayata gözlerini yumduğunda arkasında 58 maçta 49 gol atarak kazandığı Avrupa şampiyonluğu bıraktı.