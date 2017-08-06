En İyi Futbolcular Listesi – Tüm Zamanlar Top 10

Bu yazımızda futbol camiasının gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusunu sizler için derledik.

En iyi futbolcular konusunda seçimlerimizi yaparken, futbolcuların yeteneklerine, başarılarına, özel yaşantılarına ve içlerindeki futbol aşklarına dikkat ettik.

Biliyoruz sizin de aklınızda bu 10 futbolcudan daha fazlası var, siz de yorumlarınızda bu futbolculardan bahsederek onları bizlere hatırlatabilirsiniz.

En iyi futbolcular

İşte 10’dan geriye doğru saymaya başlıyoruz.

10- Michel Platini

En büyük Fransız oyunculardan biri olan Michel Platini, Nancy, Saint-Étienne ve Juventus’un orta sahalarında görev aldı. 15 yıllık kariyerinin çoğunda bu takımlarda oynadı. 432 maçın üzerinde oynanan Platini 224 gole imza attı. Kulüp kariyerinin en önemli noktası, 1985 yılında Juventus’la birlikte Avrupa kupası kazanmak oldu. 1983, 84 ve 85 yıllarında üç kez üst üste Ballon d’OR ödülünü alan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca, Fransa’nın uluslararası futbolda ilk büyük başarısında rol aldı ve takımı 1984 Avrupa şampiyonasını kazandı bu sırada platini Fransa milli takımının kaptanıydı. 1984 Avrupa Şampiyonası’nın en iyi oyuncusu ilan edildi ve ayrıca en golcü oyuncu ödülüne de sahip oldu. 1988-1992 yılları arasında da Fransa’ya kaptanlık etti. Aktif futbol hayatını tamamladıktan sonra “UEFA” başkanlığı yaptı. Bu başarılar onun en iyi futbolcular listemizde neden yer aldığını gösteriyor anlaşılan.

9- Johan Cruyff

Hollandalı futbolcu Cruyff, kuşağının en iyi hücum orta saha oyuncusu oldu ve Beckenbauer gibi, “Cruyff oyunu” da bir devrim yarattı. Ajax Academy’nin ürünü idi ve kariyerinin çoğunu Ajax’ta sürdürdü. 7 kez Hollanda ligi şampiyonluğu yaşadı ve Barcelona kariyerinde 240 maça çıktı 190 gole imza attı, 3 kez Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona’daki zamanı Ajax’la olan zamanı kadar başarılı değildi, ancak Katalan kulübüne getirdiği yenilikler daha sonraki yıllarda kulübün başarıya giden yolunda katkı sağladı.

Kanatlarda veya orta hücum bölgelerinde oynadı. Hollanda için 48 uluslararası maçta 33 gol attı. Kariyerinin son iki sezonunda Hollanda’ya döndü ve Ajax’ın ezeli rakibi Feyenord’ta oynadı.

8- Xavi Hernandez

Bu, bazı okuyucular için sürpriz olabilir, ancak Xavi hem FC Barcelona hem de İspanya milli takımı ile o kadar başarılı oldu ki her zaman en büyük futbolcular listesinde olmayı hak ediyor. 1998’de Barcelona alt yapısına girdi. 2002’de ilk kez Barcelona as takımında forma giymeye başladı. Kariyerinin başında savunma amaçlı bir orta saha oyuncusu olarak görev yapmıştı, ancak maçları kritik paslarıyla, mükemmel şekilde kontrol etme kabiliyeti ve yeteneği onu ön plana çıkarıyordu.

Iniesta ve Messi ile birlikte iyi bir üçlü oluşturdular, daha sonra İspanyol milli takımı tarafından da benimsenen Barselona’nın ünlü tiki taka stiline göre özel olarak hazırlandı. Muhtemelen bu sisteme uyum sağlamasıyla, üstün yeteneği ve zekasıyla tüm zamanların en büyük orta saha oyuncularından biri oldu. Barcelona kariyerinin zirvesindeyken artık sanki eğlenmek için kupaları kazanıyordu, yani kupa kazanmaya o kadar alışmıştı. İşte Xavi’nin kazandığı o kupalar:

İspana La Liga: 8 kez

Copa Del Rey: 3 kez

UEFA Şampiyonlar Ligi: 4 kez

Fifa Dünya Kulüpler Kupası: 2 kez

Avrupa Şampiyonası: 2 kez

Dünya Kupası: 1 kez

O kazandığı bu başarılarla her zaman en iyi futbolcular listelerinde yer alacağa benziyor.

7- Alfredo Di Stéfano

Di Stefano, en büyük Real Madrid futbolcularından biri olarak kabul edilir. Real Madrid’te 5 kez üst üste Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve 1950’lerde Real Madrid’in futbol camiasında hâkimiyetini sürdüğü dönemlerde önemli bir rol üstlenmişti. Stefano Arjantin’de dünyaya geldi ve uluslararası futbol hayatını üç milli takım (Arjantin, İspanya, Kolombiya) için oynayarak tamamladı. Her ne kadar 43 maçta 35 gol atmasına rağmen, milli takımlar kariyerinde iyi bir yere varmadı. Çünkü Arjantin 1958 dünya kupasında oynamayı reddetti, İspanya vatandaşlığına kavuştuktan sonra 1958 dünya kupasına katılamayan İspanya milli takımında oynamaya hak kazandı. 1962 Dünya Kupası ön eleme maçlarında oynadı ancak talihsiz bir sakatlık yaşadı ve bu kupada da yer bulamadı.

Ancak Real Madrid ile büyük başarılar yakaladı ve uzaktan attığı gollerle orta sahanın kilit ismi oldu. Real Madrid için sadece 282 maçta 216 gol attı, o zamanlar takımın en skorer ismi oldu. Raul 2005 hayata gözlerini yumduğunda arkasında 58 maçta 49 gol atarak kazandığı Avrupa şampiyonluğu bıraktı.

6- Cristiano Ronaldo

Dünya futbol tarihinde her zaman yer alacak bir futbolcu olan Ronaldo futbol hayatına Sporting Lizbon Kulübünde başladı. Kısa zamanda kendini gösterdi ve Manchester United takımının dikkatini çekti.

İlk yıllarında takım arkadaşlarıyla sık sık problemler yaşamasına rağmen zamanla olgunlaştı, güçlendi ve Real Madrid’e transfer oldu. Futboluyla kendinden söz ettiren Ronaldo bir çok ödüle layık görüldü ve takımıyla büyük kupalar kazandı.

Yeteneğini ve diriliğini hep korudu, bu da hem kendisinin hem de takımının başarısının temelini oluşturdu.

5- Franz Beckenbauer

Bechenbauer, her zaman en şık futbolcudan biri oldu ve sadece son derece yetenekli değil, aynı zamanda futbol’un devrimcilerindendi. O bir liberoydu, bir liberonun bu listede yer alması aslında onun ne kadar yetenekli ve futbola damga vurmuş bir isim olduğunun göstergesidir herhalde.

Hem Alman milli takımı ile hem de Bayern Münih ile oldukça başarılı bir kariyere sahip oldu.1958’de Bayern’e katıldı ve onun futbolumuza katkıları böylece start almıştı.

Bayern takımında özellikle liberoda önemli bir güç haline geldi ve Bayern’in futbolda müthiş bir kuvvet oldu. 1974-1976 yılları arasında Avrupa üst üste başarı kazandılar.

İki ana defans oyuncusunun arkasında oynayan ve “libero oyuncusu” olarak adlandırılan yeni bir pozisyonun yaratıcısı oldu.

Uluslararası kariyeri, salt başarıdan başka bir şey değildi, 1966 Dünya Kupasında finale ulaştılar ve 1974’de finalde “total futbol” terimiyle markalaşan Hollanda’yı yenerek dünya kupasını kazandılar. Ayrıca1972’de Almanya ile Avrupa şampiyonluğunu da kazandı.

O sadece büyük bir oyuncu değil, aynı zamanda Bayern ve Almanya’yla da büyük bir başarıya imza atacak vizyon sahibi bir oyuncuydu.

Almanya’da kariyerinin son iki sezonunda da Hamburg ile lig şampiyonu oldu ve futbol tarihinde kalıcı bir iz bırakarak oyunculuk sahnesine veda etti.

4- Zinedine Zidane

En iyi futbolcular denince akla gelen ilk isimlerden biri o. Zidane, Fransız futbolunda Bordo ile oyun kontrol etme yeteneği ile ün kazandı ve burada yıldızının parladığı Juventus’a taşınmadan önce 4 yıl geçirdi.

Zidane, Brezilya karşısında 1998 Dünya Kupası finalinde iki güzel gole imza attı ve Fransa’ya ilk dünya kupası sahibi unvanını kazandırdı ve kupa sonunda altıntop ödülünün sahibi oldu.

Juventus’la ilk sezonunda İtalyan Ligi şampiyonu unvanını kazandı ve Juventus’un sonraki sezon tekrar kazanmasına yardımcı oldu.

Juventus, Zidan’ın ilk iki yılında şampiyonlar ligi finaline ulaştı ancak ikisinde de kazanamadı.

Futbol tarihinin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirerek Juventus’tan Real Madrid’e 2001 yılında geçiş yaptı. İlk sezonunda Zidan sonunda Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanını kazandı.

Zidan, Real Madrid ile İspanyol futboluna hakim oldu. Ancak Fransa’nın 2006 Dünya Kupası finali , Zidan’ın kariyerinin en hayal kırıklığı yaratan anını gördü ve İtalyan defans oyuncusu Marco Materazzi’ye kafa atarak oyundan atıldı. Bu olay günlerce konuşuldu ve aradan yıllar geçmesine rağmen hafızalardan silinmedi. Tabi bu onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğu konusunda herhangi bir şüphe yaratamayacaktır. O çok büyük ve saygılı bir futbolcu olarak anılmaya devam edecektir.

3- Diego Maradona

Muhtemelen futbolun en yetenekli oyuncularından olan Maradona, Arjantin’e 1986 Dünya Kupasında önder oldu ve futbolculuk tarihindeki en iyi iki golü attı. Maradona’nın adı her zaman en iyi futbolcular listesinde yer alacak ancak onun ismi hep ezeli rakibi Pele ile kıyaslanacak gibi görünüyor. Aynı dönemin futbolcuları olmaları ve aralarındaki rekabet, birinin isimi anıldığında diğerini de peşi sıra akla getiriyor elbet.

Barcelona’ya transfer oldu ve bu o zamana kadar yapılmış en büyük transferdi ancak Barcelona kariyeri pek o kadar ses getirmedi , çünkü Barcelona ile sadece “copa del rey” kupasını kazanmayı başarabildi. Juventus, AC Milan, Roma ve Inter Milan’ın İtalyan futboluna hâkim olması nedeniyle, o zamanlar öne çıkamayan Napoli’ye transfer oldu.

Ancak Napoli’yle olan serüveni, 1987 ve 1990’da İtalya Serie A şampiyonu unvanlarına ve ayrıca 1987’de Coppa Italia ve 1989’da UEFA Kupası’na birkaç kupanın eşlik ettiği bir başarıya dönüştü. Napoli taraftarları onu çok sevdi. Kariyerinin sonlarına doğru, ağızda kötü bir tat bırakan aşırı kilosu, uyuşturucu kullanımı ile daha bir çok tartışmaya girdi.

Ancak her ne kadar çalkantılı yaşam tarzı öne çıksa da o “Tanrının Eli” ve müthiş yeteneği ile akıllarda kalacak.

2- Lionel Messi

Elbette çoğu futbol taraftarı Messi’yi şimdiye kadar oynamış en büyük futbolcu olarak görmekte, belki de onu en iyi futbolcular listesinin birinci sırasına yazmalıydık. Lionel Messi Barcelona’ya sadece 13 yaşındayken katıldı as takımda ilk kez 17 yaşında oynadı.

Barselona’nın son on yıldaki başarısında doğrudan bir etkisi oldu ve Barcelona, ​​takımda düzenli bir şekilde oynadı ve 3 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. İspanya liginde Ronaldo ile hep rekabet halinde oldu.

2014 Dünya Kupası’nda Arjantin’i Dünya Kupası finaline neredeyse tek başına taşıdı ancak Almanya, uzatmalarda Arjantin’i 1-0 yenerek kupayı kazandı. Ancak Messi, altın top ödülünü kazanmayı başardı. Onun başarılarını saymak için ayrıca bir başlık açmak gerekli, bu başarıları ve üstün yeteneği ile gelecek futbol tarihinin her anında anılacak nadir isimlerden biri olacaktır Messi.

1- Pele

Brezilya’yla 1958, 1962 ve 1970 yıllarında üç kez dünya kupası kazanan ve oyunun gerçek bir simgesi olan Pele, geçtiğimiz yüzyılın en iyi futbolcusu olarak kabul edildi ve FIFA tarafından 20. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi.

Uluslararası kariyerinde başarılar vardı ancak kulüp başarısı tartışmalıdır çünkü kariyerinin çoğunu yerli Santos’ta ve birkaç yılını Amerikan liginde geçirmişti ve bu lig çok rekabetçi bir lig kabul edilmemekteydi.

Pele, Santos ile kazanılacak her şeyi kazandı ve en çok gol atan oyuncular arasına girdi. Resmi olmayan istatistiklere göre Pele, 1.363 maçta 1.281 gol attı. 1959, 1961 ve 1965 yıllarında santos için üç kez 100’den fazla gol attı.

Kariyerindeki zayıf yön Avrupa futbolunda yer almaması sayılabilir. Fakat yine de yerli ligde ve Brezilya’yla olan uluslararası başarısı ve benzeri görülmemiş gol yeteneği ile o sürekli olarak en iyi futbolcular listelerinin üst sıralarında yer alacaktır.

Kaynak: TotalSportek