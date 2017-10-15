Teknik direktörlük oyunları – Mobil Top 7

Teknik direktörlük oyunları bu yazımızın konusunu oluşturuyor. Sizlere yeni nesil cep telefonlarında oynanabilen en iyi menajerlik oyunlarını derledik ve kısa açıklamalarıyla tanıtmaya çalıştık.

Football Manager Touch



Teknik direktörlük oyunları denildiğinde ilk akla gelen, dokunmatik ekranlı kontrollere sahip masaüstü sürümüne çok yakın bir oyun.

Çok sayıda oyuncu veritabanı var.

Taktik ve antrenman müdahalesi ile istediğiniz gibi derin veya sığ bir taktikle oynayabilirsiniz. Ayrıca etkileyici bir 3D maç motoru da mevcut.

Top Eleven

Online olarak dünyanın dört bir yanında rakiplerle mücadele etmek istiyorsanız en iyi seçeneklerden biri Top Eleven oyunudur.

Taktik oluşumu, oyuncu geliştirme, transfer, tesis yönetimi, reklam anlaşmaları gibi bir çok faktörün göz ününde bulundurulduğu sürekli geliştirilen eğlenceli bir oyun.

Football Manager Mobile

Efsane Football Manager oyunun telefonlara uyarlanmış hali olan bu oyun masaüstü bilgisayarlardaki kadar etkileyici olmasa da bu alandaki benzerleriyle yarışabilecek durumda.

Takımınızı kurmak, genç oyuncuları getirmek ve onları eğitmek ve (neredeyse) rakipsiz taktikler geliştirmek için bir sürü kapsam var.

Football Chairman Pro

Teknik direktörlük oyunları başlığı altında belki de yer almamalıydı ancak bu eğlenceli oyunu da sizlerle tanıştırmak istedik.

Lig dışı başkan olarak başlıyorsunuz ve oyuncu transferlerini yaptırarak, yöneticileri işe alıp ateşleyerek ve tesislerinizi yenileyerek ekibinizi en üste çıkarmanız gerekiyor.

Arap milyarderler misali kulüp başkanı olarak gelişmeyi hızlıca da yapabilirsiniz ancak bunun için oyun içi marketten para satın almanız gerekiyor.

Champ Man 16

Şampiyona Yöneticisi oyunlarının orijinal geliştiricileri, yayıncılarıyla ayrıldı ve Futbol Yöneticisi’ne geçti. Şampiyon Adam, rakibinin hayran tabanına rakip olmamasına rağmen, devam etti.

En yeni yeniden keşfi, oyun içi satın alma işlemlerinden kaynaklanan ücretsiz oynanabilir bir oyun; eski el sıkışmalarını artırabiliyor, ancak aslında iyi çalışıyor. Eğitime, taktiklere ve aktarmalardan oluşan 20 mevsim boyunca oynarsınız, tercihinize göre derinlere dalmak veya sıyrılmak için kapsamı vardır.

Champ Adam 16, iki Futbol Yöneticisi oyununun gölgesinde kalır, ancak bir alternatif arıyorsanız, serbest statüsü denemeye değerdir.

PES Club Manager

Bir futbol aksiyon oyunu markası olan PES tekrar yükselişte.

Teknik direktörlük oyunları arasında mobil versiyonuyla yerini aldı.

PES Club Manager, Champ Man 16 gibi ücretsiz bir oyundur. Ancak gelişmiş özellikler ve kaliteli bir takım almak için uygulama içi para satın almanız gerekli. Ama gerçekten sabırlı davranıp takımınızı geliştirirseniz PES para birimini satın almanız gerekmez.

Championship Manager:All-Stars

Teknik direktörlük oyunları arasında kıyasıya bir rekabet var. Bu oyun da Top Eleven’in elinde bulundurduğu hakimiyetten pay alma peşinde. Bu nedenle alternatif seçeneklerle rakiplerinden farklı ve daha kaliteli olmayı amaçlıyor. Denenmesi gereken bir oyun.