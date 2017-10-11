En iyi kaleciler – Tüm Zamanlar Top 10

En iyi kaleciler denildiğinde pek çok isim akla gelmektedir. Bu yazımızda zaman gözetmeksizin bir sıralama yapacağız. Bu yüzde ismini belki de hiç duymamış olduğunuz efsanelere de yer vereceğiz.

İşte En iyi kaleciler

10. Edwin Van Der Sar

En iyi kaleciler ifadesinin altında kesinlikle yer alması gereken bu Hollandalı efsane kaleci bir keresinde Manchester United’ın 2008-2009 Premier League sezonunda gol yemeden 1.311 dakika kalede kaldı. Edwin Van Der Sar, Ajax ile 1990’da başlayan 21 yıllık kariyerinde toplamda 820 kez kalede yer aldı. Juventus, Fulham ve Manchester United gibi takımlarda da oynadı. Van Der Sar, sırasıyla Ajax ve Manchester United ile 1995 ve 2008 Şampiyonlar Ligi kazandı. Ayrıca 1992 UEFA Kupası, 4 Premier Lig şampiyonluğu ve 4 Hollanda ligi şampiyonluğu yaşadı.

9. David Seaman

David Seaman, Arsenal için oynadığı 22 yıllık kariyerinin çoğunu 1990’lı yılların başında ve 2000’lerin başında geçirdi. Kulüp seviyesinde 957 maça çıktı. 4 FA Kupası, 1 Lig Kupası ve 1 Kupası Galipleri Kupası kazandı. En iyi kaleciler denildiğinde akla gelen en önemli isimlerden biri de odur.

8. Sepp Maier

Sepp Maier, en büyük Alman kalecilerden biriydi. Tüm 17 yıllık kariyerini Bayern Münih’te geçirerek, 536 karşılaşma yapmış ve 1970’lerde arka arkaya 3 kez Avrupa Kupası kazanmıştır. Ayrıca Batı Almanya için 95 kez oynadı, bu forma altında 1974 Dünya Kupası ve 1972 Avrupa Şampiyonasını kazandı. Bu efsanevi kaleci, 1966’dan 1979’a kadar olan 442 maçta oynadı ve hatta 3 kez ‘Yılın Alman Futbolcusu’ ödülünü kazandı. Bu başarılar onun da En iyi kaleciler listesinde yer almasını sağladı.

7. Peter Shilton

Bu dikkat çekici sporcu, 30 yıllık kariyeri boyunca 1005 kez form giydi. Shilton, 1970’li ve 80’li yıllarda Nottingham Forest, Southampton ve Derby County ile önemli başarılar kaydetti. Ayrıca 2 Avrupa Şampiyonası ve 3 Dünya Kupasında oynadığı İngiltere için 125 kez forma giyme şansı yakaladı. Nottingham Forest’la Shilton, iki Avrupa Kupası ve bir lig şampiyonu oldu. En iyi kaleciler sıralamasında yer almasında dünya kupasında gösterdiği başarılar da etkili olmuştur.

6. Gianluigi Buffon

Bu popüler İtalyan kaleci, kariyerine Parma ile 1995 yılında başladı, ancak kariyerinin çoğunu Juventus’la geçirdi. Buffon 600’ün üzerinde kulüp maçı yaptı ve İtalya için 130’dan fazla maça çıkmışlığı var. UEFA Kupasını ve Coppa Italia’yı Parma ile kazandı ve Juventus ile 4 Serie A şampiyonluğa sahip oldu. 2006 yılında Buffon, İtalya’nın Dünya Kupasında zafere ulaşmasına yardımcı oldu. Bu kupada 7 maçta sadece 2 gol yedi.

5. Peter Schmeichel

Danimarkalı efsane Peter Schmeichel, Manchester United ile yaptığı 8 yıllık mücadelenin yanında Brondby ve Sporting Lizbon’la da başarılı oldu. United ile 1999 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig ve 3 FA Kupası kazandı. Ayrıca 740 maçtan oluşan kariyerinde Portekiz ligini ve 3 Danimarka ligi şampiyonluğunu da kazandı. İnanılmaz bir şekilde, 1992 Avrupa Şampiyonasını Danimarka ile kazandı. Schmeichel, Premier Lig maçlarının % 42’sinde tgol yemedi.

4. Dino Zoff

Dino Zoff, olağanüstü çevikliği ve refleksleri ile bilinen İtalyan kalecidir. 642 kulüp maçına çıktı ve milli takım için 112 kez forma giydi. Juventus’la yaptığı 11 yıllık büyüde Zoff 6 Serie A, 1 Coppa Italia ve UEFA Kupası kazandı. İtalya’nın muzaffer 1968 Avrupa Şampiyonası kadrosunda oynadı, ancak en büyük zaferi 1982 Dünya Kupası oldu. 40 yaşındayken İtalyan tarafını zafere taşıdı ve turnuvadaki en iyi kaleci seçildi. Şimdiye kadar Dünya Kupası kazanmış en eski oyuncu ve uluslararası futbolda gol atmadan en uzun rekora imza atıyor (1142 dakika).

3. Gordon Banks

Muhtemelen en büyük İngiliz kalecisi olan Gordon Banks, tüm zamanlardaki en iyi kaleciler arasında ilk 3’te yer almaktadır. 628 kulüp karşılaşması yaptı ve 1958-1972 yılları arasında İngiltere için 73 kez kaleyi devraldı. Banks’ın en önemli başarısı 1966 Dünya Kupasında şampiyonluk yaşamaktır. Bu dünya kupasının tüm maçlarında oynadı ve sadece 3 gol yedi. Kulüp seviyesinde, Leicester ve Stoke ile Lig Kupasını kazandı. Bir trafik kazasında tek gözünü kaybetmesiyle kariyerini noktalamak zorunda kalmıştır.

2. Oliver Kahn

Oliver Kahn, 780 kulübü maçına çıktı ve Almanya için 86 kez oynadı. 21 yıllık kariyerinde Bayern Münih’te 14 yıl oynadı. Bayern ile 2001 Şampiyonlar Ligi, 8 lig şampiyonu, 6 yerli kupa ve UEFA Kupası’nı kazandı. Alman milli takımı ile Euro 96 ‘yı kazandı ve 2002’de Dünya Kupasında’ Altın Top ‘ kazanan tek kaleci oldu. Gücü ve liderliği ile “Titan” olarak biliniyordu ve çok disiplinli ve sabırsız olarak nitelendirildi.

1. Lev Yashin

Lev Yashin en iyi kaleciler denildiğinde akla gelen ilk isim olarak tanınmaktadır. 1950-1970 yılları arasında yalnızca bir takım için oynadı, Dinamo Moskova. 5 lig ve 3 yerli kupaya sahip oldu. Yashin, Sovyetler Birliği için 75 kez forma giydi ve 1960 dünya kupasını kazandı.

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Kaynak: howtheyplay.com